Финляндия сняла подозрения с судна Fitburg в ввозе подсанкционной стали

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Таможня Финляндии сняла с задержанного сухогруза Fitburg подозрения в ввозе подсанкционной стальной продукции в территориальные воды страны.

"Груз стальной продукции на борту судна Fitburg классифицируется как продукция, подпадающая под санкции против России. Однако таможня не собирается начинать уголовное расследование по этому делу", - говорится в обнародованном в среду пресс-релизе ведомства.

"По результатам допросов, проведенных таможней, выяснилось, что судно вошло в территориальные воды Финляндии по запросу финских властей. Поэтому нельзя считать, что экипаж умышленно ввозил стальную продукцию в территориальные воды Финляндии и тем самым нарушил санкционное законодательство", - отмечает финская таможня.

Ведомство также сообщило, что прекратит задержку груза при условии, что стальная продукция будет вывезена за пределы Финляндии.

Согласно сообщению, целью предварительного расследования таможней было выяснить, имели ли основания подозревать экипаж Fitburg в отягчающих обстоятельствах при ввозе стальной продукции, подпадающей под санкции, в территориальные воды Финляндии.

Судно не находится под санкциями ЕС, однако на его борту находится 9 тыс. тонн конструкционной стали.

Между тем в среду Агентство транспорта и связи Финляндии Traficom сообщило, что не обнаружило значительных недостатков на Fitburg и что судно может продолжить свой рейс после их устранения.