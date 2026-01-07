Поиск

Axios узнал, что для США приоритетом являются не выборы в Венесуэле, а поставки нефти

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - США в данный момент интересуют не организация выборов в Венесуэле, а поставки нефти из этой страны и стабильность властей, сообщает в среду Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

"Нам нужно, чтобы нефть поступала, а деньги возвращались в Венесуэлу, и их не крали. Это непростая задача", - сказал порталу неназванный высокопоставленный сотрудник администрации США.

Другой служащий Белого дома заверил, что "выборы пройдут в правильное время, но главный приоритет - вернуть Венесуэлу из мертвых и восстановить страну".

По данным портала, в администрации полагают, что у США есть шанс перестроить отношения с Венесуэлой. Однако, как отметил один из собеседников Axios, президенту США Дональду Трампа стоит прекратить делать заявления, из которых следует, что он просто забирает венесуэльскую нефть.

Сотрудник администрации, занимающий крупный пост, также сказал, что США нуждаются в руководителе с опытом в Каракасе.

"Нам был нужен лидер, кто-то в правительстве, кто знает, как остаться на плаву. Это вице-президент Делси Родригес. Вопрос не в том, хочет ли играть по правилам. Она вынуждена так играть. Она об этом знает", - отметил источник.

В конце прошлой недели американское военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американское правосудие обвиняет его в причастности к наркоторговле. Вице-президент Венесуэлы Родригес 5 января принесла присягу в качестве временного президента страны.

Позднее Трамп сообщил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти, ранее бывшей под санкциями. Он отметил, что эта нефть будет продаваться по рыночной цене.

В свою очередь китайское издание Global Times добавляло, что часть этой нефти должны были продать напрямую Китаю.

