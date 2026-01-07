Поиск

CNBC узнал, что США ослабят санкции против Венесуэлы, поставки ее нефти продолжатся

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Власти США намерены отменить часть санкций против Венесуэлы, сообщает в среду CNBC со ссылкой на источники, близкие к Белому дому.

"Источники заявили, что в рамках соглашения санкции США против Венесуэлы смягчат", - информирует телеканал.

По его данным, поставки из Венесуэлы для США до 50 млн баррелей нефти, о чем ранее сообщил американский президента Дональд Трамп, являются лишь первой партией данного товара; продажи нефти продолжатся и впредь "на неопределенный срок".

В конце прошлой недели американское военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американское правосудие обвиняет его в причастности к наркоторговле. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес 5 января принесла присягу в качестве временного президента страны.

Позднее Трамп сообщил, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 млн баррелей нефти, ранее бывшей под санкциями. Он отметил, что эта нефть будет продаваться по рыночной цене.

В свою очередь китайское издание Global Times добавляло, что часть этой нефти должны были продать напрямую Китаю.

Хроника 03 – 07 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
Венесуэла нефть США
