WSJ сообщила о попытке США захватить танкера под флагом РФ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Береговая охрана США в среду предприняла попытку захвата танкера Marinera, идущего под российским флагом в Северной Атлантике вблизи Великобритании, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные американских официальных лиц.

В операции по захвату подсанкционного танкера задействован корабль Береговой охраны США и вертолет, пишет издание.

Американская операция проводится после более чем двухнедельного преследования судна в Атлантике.

Ранее о преследовании танкера Marinera американским кораблем береговой охраны сообщало издание The War Zone. Слежение за судном ведется уже несколько дней.

