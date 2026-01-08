Поиск

Евросоюз призвал к сдержанности стороны вооруженных столкновений в Сирии

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В ЕС внимательно и с большой обеспокоенностью наблюдают за развитием обстановки в Сирии, где происходят столкновения правительственных сил с курдами, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Ануар аль-Ануни.

"Что касается ситуации в Алеппо, а также вокруг него, погибли гражданские лица. Мы призываем все стороны к сдержанности и защите мирного населения, а также к поиску дипломатического, мирного решения в соответствии с соглашением, которое было заключено в марте 2025 года", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

"Мы также напоминаем, что для страны важна стабильность, она важна для устойчивого и инклюзивного перехода при уважении надежд сирийского народа", - добавил аль-Ануни.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен должны посетить Дамаск 9 января. У них запланирована встреча с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. Как считают в ЕК, в их программе не предвидится изменений, а тема столкновений армии с курдским ополчением, конечно, будет включена в переговоры.

Накануне сообщалось о возобновлении столкновений в Алеппо между правительственными силами Сирии и возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДС).

Ранее министерство информации Сирии объявило о скором начале ограниченной военной операции в Алеппо. В ведомстве заявили, что от атак СДС за последние месяцы погибли 25 солдат и более 20 гражданских лиц. В свою очередь, в СДС обвинили правительственные силы в атаках на курдские кварталы Шейх-Максуд и Ашрафию с использованием тяжелого вооружения. В ополчении пообещали защитить обитателей кварталов.

