Трамп заявил, что США всегда будут вместе с НАТО

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп в среду пообещал, что США никогда не оставят НАТО наедине с внешними угрозами.

"У Россия и Китая нет страха перед НАТО, если там нет США. Я сомневаюсь, что НАТО придет на помощь нам, если мы в самом деле будем нуждаться в них", - написал он в соцсети Truth Social.

"Мы всегда будем действовать ради НАТО, даже если она не будет действовать ради нас", - подчеркнул он.

При этом Трамп заявил, что в первый президентский срок перестроил вооруженные силы США и продолжает этот процесс. Он добавил, что убедил страны альянса увеличить затраты на оборону с 2% годового ВВП до 5%.

Ранее президент заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии".

В ответ премьер Дании Метте Фредериксен сказала, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

