Макрон отметил, что США отворачиваются от союзников и отступают от международных правил

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в традиционном новогоднем выступлении перед французскими послами в Париже заявил, что США "постепенно отворачиваются" от некоторых союзников и "отступают от международных правил". Его речь транслировал Елисейский дворец.

"Соединенные Штаты - это устоявшаяся держава, но она постепенно отворачивается от некоторых своих союзников и отступает от международных правил, которые она еще недавно продвигала, будь то торговля, некоторые аспекты безопасности или определенные организации", - сказал Макрон.

"Мы живем в мире, где нарушаются правила, многосторонние инстанции функционируют всё хуже и хуже. Мы существуем в мире великих держав с их явным соблазном поделить между собой этот мир", - отметил французский президент и добавил, что видит в этом "большой риск международному порядку, при котором мы живём".

Макрон считает правильным направлением в политике Франции и Евросоюза "стратегическую автономию" и "меньшую зависимость от Соединенных Штатов, как и от Китая".

В Брюсселе ранее в этот день представитель Еврокомиссии Арианна Подеста заявила, что США остаются "исторически стратегическим" партнером Евросоюза, несмотря на расхождение взглядов по ряду вопросов.

"Соединенные Штаты являются стратегическим партнером нашего союза, и с США, как и с другими партнерами, мы активно работаем в областях, представляющих общий интерес, и мы продолжим это делать по целому ряду тем, по которым такой интерес существует", - сказала пресс-секретарь.