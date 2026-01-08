Брюссель не наблюдает ухудшения отношений ЕС и США

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе считают, что США остаются "исторически стратегическим" партнером ЕС, несмотря на расхождение взглядов по ряду вопросов, заявила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.

"Соединенные Штаты являются стратегическим партнером нашего союза, и с США, как и с другими партнерами, мы активно работаем в областях, представляющих общий интерес, и мы продолжим это делать по целому ряду тем, по которым такой интерес существует", - ответила она на вопрос, как в ЕС относятся к тому, что сотрудничество ЕС и США поддерживается "искусственным дыханием" в свете последних событий, в том числе вокруг Гренландии, и в связи с создаваемыми Вашингтоном угрозами партнерству в целом ряде областей, список которых только расширяется.

Подеста выразила несогласие, в частности, с утверждением, что США игнорируют ЕС в вопросе украинского урегулирования, и сослалась на совещание 6 января в Париже "коалиции желающих" с участием американских представителей.

В торговых отношениях она также видит позитивное взаимодействие сторон. "Мы убеждены, что мы добились возможно наилучшего (торгового) соглашения с (США) и дали гарантии нашим предприятиям", - считает представитель ЕК.

В ЕС, по ее словам, удовлетворены и ролью США в процессе ближневосточного урегулирования.

"По всем этим темам мы сотрудничаем с нашими американскими партнерами. Должно ли быть полное совпадение взглядов? Нет. Но США остаются стратегическим партнером, и во всех возможных областях идет конструктивная работа", - отметила Подеста.

США, полагает она, "исторически были стратегическим партнером Европейского союза, так было, так есть, и так продолжится, но это не означает, что мы во всем должны иметь одинаковые точки зрения".

"Мы как Евросоюз хотели бы защищать интересы наших граждан, а это осуществляется в сотрудничестве с нашими международными партнерами. (...) Но это касается не только Соединенных Штатов. (...) Мы сотрудничаем с многочисленными партнерами вне союза", - резюмировала Подеста.