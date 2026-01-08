Поиск

Брюссель не наблюдает ухудшения отношений ЕС и США

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе считают, что США остаются "исторически стратегическим" партнером ЕС, несмотря на расхождение взглядов по ряду вопросов, заявила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста.

"Соединенные Штаты являются стратегическим партнером нашего союза, и с США, как и с другими партнерами, мы активно работаем в областях, представляющих общий интерес, и мы продолжим это делать по целому ряду тем, по которым такой интерес существует", - ответила она на вопрос, как в ЕС относятся к тому, что сотрудничество ЕС и США поддерживается "искусственным дыханием" в свете последних событий, в том числе вокруг Гренландии, и в связи с создаваемыми Вашингтоном угрозами партнерству в целом ряде областей, список которых только расширяется.

Подеста выразила несогласие, в частности, с утверждением, что США игнорируют ЕС в вопросе украинского урегулирования, и сослалась на совещание 6 января в Париже "коалиции желающих" с участием американских представителей.

В торговых отношениях она также видит позитивное взаимодействие сторон. "Мы убеждены, что мы добились возможно наилучшего (торгового) соглашения с (США) и дали гарантии нашим предприятиям", - считает представитель ЕК.

В ЕС, по ее словам, удовлетворены и ролью США в процессе ближневосточного урегулирования.

"По всем этим темам мы сотрудничаем с нашими американскими партнерами. Должно ли быть полное совпадение взглядов? Нет. Но США остаются стратегическим партнером, и во всех возможных областях идет конструктивная работа", - отметила Подеста.

США, полагает она, "исторически были стратегическим партнером Европейского союза, так было, так есть, и так продолжится, но это не означает, что мы во всем должны иметь одинаковые точки зрения".

"Мы как Евросоюз хотели бы защищать интересы наших граждан, а это осуществляется в сотрудничестве с нашими международными партнерами. (...) Но это касается не только Соединенных Штатов. (...) Мы сотрудничаем с многочисленными партнерами вне союза", - резюмировала Подеста.

Арианна Подеста Евросоюз США Гренландия Еврокомиссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 9 января

Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

 Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

В Брюсселе заявили о праве стран ЕС проводить инспекции российских судов

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

 Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Миссия Crew-11 может вернуться с МКС на Землю досрочно

Нефтекомпании США хотят "серьезных гарантий" для инвестирования в Венесуэлу

WSJ сообщила о планах США за счет Венесуэлы сбить цены на нефть до $50 за баррель

Трамп не знает, когда Венесуэла станет самостоятельной

Что случилось этой ночью: четверг, 8 января

Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США

 Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8082 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 109 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });