Рубио встретится с властями Дании на следующей неделе для обсуждения Гренландии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе проведет встречу с властями Дании для обсуждения, в том числе, гренландского вопроса.

"Я здесь не для того, чтобы говорить о Дании или военном вмешательстве. Я встречусь с датчанами на следующей неделе", - заявил Рубио журналистам в ответ на вопрос о том, не исключает ли Вашингтон возможную военную операцию в Гренландии.

Госсекретарь подчеркнул, что будет обсуждать с ними вопрос Гренландии, но пока что ему нечего добавить.

Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп является не первым американским лидером, заинтересованным в вопросе присоединения Гренландии.

Ранее Трамп заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии".

В ответ премьер Дании Метте Фредериксен сказала, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

Министр иностранных дел Дании Ларс ЛеккеРасмуссен и глава МИД Гренландии Вивиан Мотсфельдт запросили встречу с Рубио.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии есть космическая база США "Питуффик".