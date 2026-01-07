Поиск

Рубио встретится с властями Дании на следующей неделе для обсуждения Гренландии

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе проведет встречу с властями Дании для обсуждения, в том числе, гренландского вопроса.

"Я здесь не для того, чтобы говорить о Дании или военном вмешательстве. Я встречусь с датчанами на следующей неделе", - заявил Рубио журналистам в ответ на вопрос о том, не исключает ли Вашингтон возможную военную операцию в Гренландии.

Госсекретарь подчеркнул, что будет обсуждать с ними вопрос Гренландии, но пока что ему нечего добавить.

Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп является не первым американским лидером, заинтересованным в вопросе присоединения Гренландии.

В миреWSJ сообщила о разговоре Рубио с конгрессменами о намерении США купить ГренландиюWSJ сообщила о разговоре Рубио с конгрессменами о намерении США купить ГренландиюЧитать подробнее

Ранее Трамп заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии".

В ответ премьер Дании Метте Фредериксен сказала, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

Министр иностранных дел Дании Ларс ЛеккеРасмуссен и глава МИД Гренландии Вивиан Мотсфельдт запросили встречу с Рубио.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии есть космическая база США "Питуффик".

Гренландия США Марко Рубио Дания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белый дом заявил, что экипаж танкера Marinera предстанет перед судом в США

Что произошло за день: среда, 7 января

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

Военные США сообщили о задержании танкера Sophia в Карибском море

Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

 Глава американского Минэнерго заявил, что венесуэльскую нефть будут продавать США

EUCOM заявило, что операция по захвату танкера под флагом РФ завершена

CNBC узнал, что США ослабят санкции против Венесуэлы, поставки ее нефти продолжатся

Национальное бюро расследований Финляндии арестовало сухогруз Fitburg

 Национальное бюро расследований Финляндии арестовало сухогруз Fitburg

WSJ сообщила о попытке США захватить танкера под флагом РФ

Финляндия сняла подозрения с судна Fitburg в ввозе подсанкционной стали
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 101 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8073 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });