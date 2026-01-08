Поиск

Politico сообщило о подготовке дипломатов ЕС к противостоянию с Трампом по Гренландии

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Дипломаты в Евросоюзе готовятся к противостоянию с президентом США Дональдом Трампом в связи с его претензиями на Гренландию, пишет Politico.

"Мы должны быть готовы к прямому противостоянию с Трампом. Он находится в агрессивном настроении, и нам нужно быть к этому готовыми", - сказал изданию европейский дипломатический источник.

По его словам, если раньше европейские правительства не осознавали, что угрозы Дональда Трампа захватить Гренландию были серьезными, то теперь они это осознают.

Другой собеседник Politico, бывший высокопоставленный представитель НАТО предположил, что альянс мог бы выступить посредником между Гренландией, Данией и США, как он уже делал в спорах между участниками альянса Турцией и Грецией.

Издание также ссылается на высказывания трех дипломатов НАТО, которые заявили, что, "среди прочего, альянсу следует рассмотреть ускорение роста оборонных расходов на Арктику, проведение большего числа военных учений в регионе и размещение войск для обеспечения безопасности Гренландии и, при необходимости, для успокоения США".

"Альянс также должен быть готов к созданию программы "Арктический дозор" (Arctic Sentry) - переброске своих военных ресурсов в регион - по образцу инициатив "Восточный дозор" и "Балтийский дозор", - считают два дипломата НАТО.

Ранее Axios со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что администрация США лишь начинает обсуждать будущее Гренландии. По этим данным, старший советник президента Трампа признал, что Европу глубоко беспокоит вопрос Гренландии, но подчеркнул, что планирование и дискуссии на эту тему находятся на очень ранних этапах. Высокопоставленный дипломат одной европейской страны сказал Axios, что проблема Гренландии лишь осложняет общую ситуацию.

Трамп ранее заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей и предложил третьим странам решать самостоятельно, что именно военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии. На это премьер-министр Дании Метте Фредериксен сказала, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и глава МИД Гренландии Вивиан Мотсфельдт запросили встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии есть космическая база США "Питуффик".

