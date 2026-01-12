Президент Кубы заявил о контактах с США исключительно по иммиграционным вопросам

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Власти Кубы в настоящее время поддерживают контакты с США только по техническим вопросам, касающимся иммиграции, заявил в понедельник кубинский президент Мигель Диас-Канель.

"Мы не ведем переговоров с властями США, за исключением обсуждения технических вопросов по теме иммиграции", - написал он в соцсети X.

При этом Диас-Канель заверил, что Гавана готова обсуждать с Вашингтоном спорные вопросы, при условии, что речь пойдет об уважительном диалоге на равных.

"Мы всегда были готовы к серьезному и ответственному диалогу с разными администрациями США, в том числе и с нынешней. Такой диалог должен основываться на равенстве, соблюдении суверенитета, взаимном уважении, соблюдении норм международного права", - отметил он.

Также кубинский лидер подчеркнул, что для диалога требуется, чтобы страны не вмешивались во внутренние дела друг друга и стремились ко взаимовыгодным результатам.

"История учит нас, что для развития отношений США с Кубой требуется соблюдение международных правовых норм, а не враждебность, угрозы и экономическое давление", - сказал он.

В воскресенье Диас-Канель заявил, что страна готова и дальше противостоять агрессии со стороны США.

"Куба ни на кого не нападает, а уже 66 лет подвергается нападению со стороны США. И Куба готовится защищать родину до последней капли крови", - написал кубинский президент в соцсети X.

Ранее в воскресенье президент США Дональд Трамп посоветовал Кубе сотрудничать с Вашингтоном, "пока не поздно". Кроме того, американский лидер заявил, что "больше никакой нефти или денег не пойдет на Кубу", которая, по его словам, долгие годы "жила за счет больших объемов нефти и денег из Венесуэлы".