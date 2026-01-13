Поиск

Танкер, который должен был перевозить казахстанскую нефть, подвергся атаке БПЛА

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Зафрахтованный "дочкой" "КазМунайГаза" (КМГ) - ТОО "НМСК "Казмортрансфлот" - для перевозки казахстанской нефти танкер Matilda подвергся атаке беспилотника, сообщила пресс-служба КМГ.

"13 января танкер подвергся атаке БПЛА. В результате атаки произошел взрыв без последующего горения. Пострадавших среди экипажа нет", - говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В КМГ подчеркнули, что загрузка танкера казахстанской нефтью на терминале Каспийского трубопроводного консорциума была запланирована на 18 января.

"По предварительной оценке, судно остается мореходным, признаков серьезных конструктивных повреждений на момент первичного осмотра не выявлено. Ведется оценка ущерба", - говорится в пресс-релизе.

