В Эстонии открыли первый завод по производству боеприпасов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Эстонии в промышленном оборонном парке Эмари (Amari) прошла торжественная церемония открытия завода компании Nitrotol по производству взрывчатых веществ.

"С открытием завода Эстония сделала большой шаг, мы стали страной, производящей боеприпасы. Создавая такие производства, мы концентрируем ресурсы и знания в Эстонии, чтобы при необходимости вооружиться в случае кризиса", - сказал министр обороны Ханно Певкур.

Он добавил, что помимо оборонных возможностей Эстонии, создание производственных предприятий оборонной промышленности также укрепит экономику страны, увеличит экспорт и создаст новые рабочие места.

Компания Nitrotol начнёт также производство в оборонном промышленном парке, который будет возведен в Эрмисту в 2027 году.