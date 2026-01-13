Поиск

США рекомендовали курдам в Сирии перестать оказывать сопротивление

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Центральное командование США порекомендовало курдским ополченцам перестать оказывать сопротивление сирийским правительственным силам после потери их оплота в Алеппо, сообщает во вторник газета The National со ссылкой на источники.

"Курдский источник, связанный с командованием "Сирийских демократических сил" (СДС), сообщил, что их лидер Мазлум Абди получил от Центрального командования США указание сдать эти районы и в интересах своих людей не сопротивляться ", - пишет издание.

Собеседник The National отметил, что теперь СДС будут ждать от США призывов покинуть другие города. Он ожидает, что следующим, вероятно, может стать Дейр-эз-Зор, столица нефтедобывающей провинции.

Источник газеты в Вашингтоне сообщил, что, по его впечатлениям, президент США Дональд Трамп готов "пожертвовать" СДС, если Дамаск и его главный региональный союзник Турция поддержат его стремление к сближению Сирии и Израиля и будут сотрудничать с США в борьбе с терроризмом.

Ранее турецкая газета "Сабах" сообщала, что сирийская армия призвала курдские Отряды народной самообороны (YPG) - основу "Сирийских демократических сил" (СДС) - покинуть восточную часть провинции Алеппо.

На прошлой неделе военные объявили закрытой военной зоной два квартала Алеппо - Шейх-Максуд и Ашрафию, населенных преимущественно курдами; затем смогли выбить оттуда курдских ополченцев. В апреле 2025 года сирийские власти и YPG заключили соглашения о нормализации обстановки в этих кварталах, однако затем там неоднократно происходили обстрелы и столкновения, которые приводили к жертвам. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации.

10 марта 2025 года в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. В соответствии с этим соглашением, планируется вступление 90 тыс. членов СДС в армию Сирии. Однако, как отмечали разные СМИ, с тех пор конкретных шагов не последовало.

