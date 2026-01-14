Дамаск перебрасывает военных в Алеппо к территориям под контролем курдов

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Командование сирийской армии направляет дополнительные подразделения восточнее города Алеппо к зоне, находящейся под контролем курдского ополчения, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

По его данным, подкрепления перебрасывают из провинции Латакия и района Дамаска. 13 января власти объявили восток провинции Алеппо закрытой военной зоной и потребовали от вооруженных групп покинуть её.

Сейчас курдские силы контролируют зону, начиная от Дейр-Хафира, в 50 км к востоку от Алеппо, в направлении на Евфрат и в южном направлении. В понедельник сирийские власти обвинили курдов в отправке подкреплений к Дейр-Хафиру и пообещали принять аналогичные меры. Курдская сторона опровергла обвинения, но в ее администрации признали, что готовятся отбивать наступление на свои позиции.