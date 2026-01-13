Поиск

Сирийская армия потребовала от курдов уйти с востока провинции Алеппо

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Сирийская армия призвала курдские Отряды народной самообороны (YPG) - основу "Сирийских демократических сил" (СДС) - покинуть восточную часть провинции Алеппо, сообщает турецкая газета Daily Sabah.

Военные объявили восточную часть провинции закрытой военной зоной и потребовали отвода вооруженных групп из районов восточнее реки Евфрат.

Ссылаясь на сирийские СМИ, газета сообщает, что бойцы YPG подорвали важнейший мост к северу от города Алеппо, который соединял районы под контролем курдов и районы под управлением Дамаска. Также, по некоторым данным, подкрепления сирийской армии прибыли в населенные пункты Дейр-Хафир и Мескена на востоке провинции.

Издание напоминает, что на прошлой неделе военные объявили закрытой военной зоной два квартала Алеппо - Шейх-Максуд и Ашрафия, населенных преимущественно курдами; затем смогли выбить оттуда курдских ополченцев. В апреле 2025 года сирийские власти и YPG заключили соглашения о нормализации обстановки в этих кварталах, однако затем здесь неоднократно происходили обстрелы и столкновения с жертвами. Стороны обвиняли друг друга в эскалации ситуации.

10 марта 2025 года в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. В соответствии с этим соглашением, планируется вступление 90 тысяч членов СДС в армию Сирии. Однако, как отмечали разные СМИ, с тех пор конкретных шагов не последовало.

