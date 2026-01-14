Финляндия приступает к производству противопехотных мин

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Финляндия приступает к производству противопехотных мин и подготовке личного состава Сил обороны к пользованию ими, сообщил министр обороны Антти Хакканен.

"Выход Финляндии из Оттавской конвенции о противопехотных минах вступил в силу 10 января 2026 года. В результате администрация обороны начнёт планирование возвращения противопехотных мин в сферу средств Вооружённых сил", - говорится в обнародованном в среду заявлении главы минобороны.

Он отметил, что в день выхода из конвенции вступили в силу поправки к национальному законодательству, отменяющие криминализацию производства, приобретения и использования противопехотных мин.

Хакканен сообщил, что "подготовка к запуску противопехотной минной подготовки призывников и резервистов, а также к отечественному производству мин будет начата немедленно".

Он отметил, что Финляндия обладает необходимым опытом производства и разработки новых типов умных мин и что "с точки зрения военной безопасности важно", чтобы у страны были соответствующие собственные производственные возможности.

"В ближайшем будущем мы начнём диалог с нашей промышленностью по этому вопросу", - сказал глава минобороны.

При этом он подчеркнул, что Финляндия продолжит соблюдать правила ведения войны.

Силы обороны не будут устанавливать мины в обычных условиях, за исключением использования их на тренировках и учениях. Все противопехотные мины будут находиться на хранении, сказал министр.

Финляндия присоединилась к Оттавской конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении в 2012 году и теперь вышла из нее из-за ослабления международной безопасности.