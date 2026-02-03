Вооруженные силы Финляндии начали закупать противопехотные мины

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Финляндии запустили проект по закупке противопехотных мин, планируя приобрести современные и простые мины, пишет Helsingin Sanomat.

"Вооруженные силы Финляндии запускают проект по материальному обеспечению противопехотными минами. Наша цель - приобрести современные и простые мины и как можно быстрее начать их производство" - сказал изданию инспектор саперных подразделений полковник Рика Микконен.

Цена и количество закупаемых мин будут определены позже. Как ожидается, в самых дешевых вариантах противопехотная мина будет стоить около двадцати евро, более дорогих - до нескольких сотен евро.

В настоящее время Силы обороны стремятся приобрести недорогие и простые в использовании мины. Позже будут закупаться более высокотехнологичные и более дорогие противопехотные мины с современными сенсорами, дистанционным управлением, возможностью удаленной установки и самонейтрализацией.

Газета сообщает, что новые противопехотные мины разрабатываются Силами обороны при сотрудничестве с финской оборонной промышленностью с задачей производить их в Финляндии.

Финляндия присоединилась к Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин в 2012 году и вышла из нее летом 2025 года.