Азербайджан передал Армении четырех пленных

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Азербайджан передал Армении четырех пленных, задержанных азербайджанской стороной в Карабахе в период боевых действий, сообщил в соцсети премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Геворк Суджян, Давид Давтян, Виген Эулджекчян и Вагиф Хачатрян только что были переданы представителями соответствующих органов Азербайджанской Республики представителям соответствующих органов Республики Армения и в настоящее время находятся на территории Республики Армения", - написал глава правительства.

Предварительное обследование не выявило у Геворка Суджяна, Давида Давтяна и Вигена Эулджекчяна проблем со здоровьем, состояние здоровья Вагифа Хачатряна первоначально оценивается как удовлетворительное.

"Их переводят в Ереван", - добавил Пашинян.