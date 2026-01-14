Азербайджан передал Армении четырех пленных
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Азербайджан передал Армении четырех пленных, задержанных азербайджанской стороной в Карабахе в период боевых действий, сообщил в соцсети премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Геворк Суджян, Давид Давтян, Виген Эулджекчян и Вагиф Хачатрян только что были переданы представителями соответствующих органов Азербайджанской Республики представителям соответствующих органов Республики Армения и в настоящее время находятся на территории Республики Армения", - написал глава правительства.
Предварительное обследование не выявило у Геворка Суджяна, Давида Давтяна и Вигена Эулджекчяна проблем со здоровьем, состояние здоровья Вагифа Хачатряна первоначально оценивается как удовлетворительное.
"Их переводят в Ереван", - добавил Пашинян.