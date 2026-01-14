Россия поднялась на четыре пункта в рейтинге паспортов мира от Henley & Partners

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Россия заняла 46 место в глобальном рейтинге паспортов мира, поднявшись на четыре пункта, а паспорт Сингапура стал самым сильным в 2026 году, следует из данных консалтинговой компании Henley & Partners.

Согласно исследованию, Россия разделила 46 место с Турцией, гражданам этих стран доступны без виз 113 направлений.

Самые сильные паспорта у граждан Сингапура (192 страны), Японии и Южной Кореи (188 стран). Замыкают тройку лидеров Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария - гражданам этих стран доступны безвизовые путешествия по 186 направлениям. Четвертое место разделили между собой Австрия, Бельгия, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия (185 стран). Замыкают пятерку лидеров Венгрия, Португалия, Словакия, Словения и ОАЭ, их гражданам доступны безвизовые путешествия в 184 страны.

Шестое место заняли Хорватия, Чехия, Эстония, Мальта, Новая Зеландия, Польша (183 страны), седьмое - Австралия, Латвия, Лихтенштейн, Великобритания (182 страны). Восьмое разделили Канада, Исландия, Литва (181 страна). Замыкают топ-10 Малайзия и США, их гражданам доступны 180 и 179 стран для безвизового въезда соответственно.

Самым слабым паспортом в мире в этом году, по данным Henley & Partners, стал Афганистан (24 страны). Впереди в порядке возрастания идут Сирия (26 стран), Ирак (29 стран), Пакистан, Йемен (31 страна), Сомали (33 страны), Непал (35 стран), Бангладеш (37 стран), Эритрея, Северная Корея, Палестинские территории (38 стран), Ливия, Шри Ланка (39 стран), Иран (40 стран).

"За последние 20 лет глобальная мобильность значительно расширилась, но выгоды от этого распределялись неравномерно. Сегодня привилегии, связанные с паспортом, играют решающую роль в формировании возможностей, безопасности и экономического участия, а растущий средний уровень доступа маскирует реальность, в которой преимущества мобильности все больше концентрируются среди наиболее экономически сильных и политически стабильных стран мира", - пояснил председатель совета директоров Henley & Partners и создатель Индекса паспортов доктор Кристиан Х. Келин.

По его словам, дисбаланс усиливается, несмотря на продолжающийся рост спроса на международные поездки. По прогнозам IATA, в 2026 году авиакомпании перевезут более 5,2 млрд пассажиров по всему миру, а число путешественников достигнет рекордных показателей.