Уиткофф объявил о начале второй фазы урегулирования в Газе

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Второй этап плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа, включающий создание технократического правительства, начали претворять в жизнь, заявил в среду спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф.

"Сегодня от имени президента Трампа мы объявляем о начале второго этапа 20-пунктного плана президента по прекращению конфликта в Газе, переходя от прекращения огня к демилитаризации, технократическому управлению и восстановлению", - написал Уиткофф в соцсети X.

Он подчеркнул, что США ожидают от движения ХАМАС полного выполнения принятых обязательств, включая немедленное возвращение тела оставшегося погибшего заложника, в противном случае будут приняты меры.

Спецпосланник поблагодарил Египет, Турцию и Катар за посреднические усилия и отметил, что первая фаза плана по урегулированию прошла успешно. "На первом этапе была оказана рекордная гуманитарная помощь, сохранен режим прекращения огня, возвращены все живые заложники и останки 27 из 28 погибших заложников", - подчеркнул Уиткофф.

В ночь на 9 октября 2025 года Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 14 января 2026 года Обострение палестино-израильского конфликта
США Израиль Дональд Трамп Стив Уиткофф сектор Газа
