ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрации

Фото: Saeed M. M. T. Jaras/Anadolu via Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Движение ХАМАС согласилось отказаться от контроля над сектором Газа в пользу недавно сформированного технократического комитета, сообщает в четверг "Аль-Арабийя" со ссылкой на советника главы Палестинской национальной администрации Махмуда аль-Хабаша.

"ХАМАС объявил, что передаст все дела в Газе комитету, который будет управлять территорией в соответствии с планом, согласованным в прошлом году президентом США Дональдом Трампом, сказал аль-Хабаш после объявления соглашения о формировании комитета из 15 человек", - информирует телеканал.

Кроме того, он подтвердил, что новый комитет будет работать в координации с Палестинской национальной администрацией (ПНА), но при этом "будет суверенным в своих решениях".

Главным приоритетом комитета, по словам аль-Хабаша, будет предотвращение перемещения палестинского населения анклава. Он подчеркнул, что комитет "не будет вмешиваться в политические дела", а его роль будет являться чисто исполнительной и технической, сосредоточенной на гуманитарных вопросах и оказании важнейших услуг населению.

Согласно совместному заявлению посредников от Египта, Катара и Турции, созданный комитет возглавит бывший вице-премьер ПНА Али Шаат, ранее отвечавший за развитие промышленных зон в палестинском анклаве.

Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что второй этап плана США по урегулированию конфликта в секторе Газа, включающий создание технократического правительства, начали претворять в жизнь.

В ночь на 9 октября 2025 года президент Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.