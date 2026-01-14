Поиск

Военнослужащие из Швеции и Норвегии отправились на учения в Гренландию

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон сообщил о направлении в Гренландию нескольких представителей вооруженных сил страны для участия в маневрах Operation Arctic Endurance.

"Сегодня в Гренландию прибывают представители армии Швеции. Они входят в группу нескольких стран-союзников. Швеция направляет на учения персонал по просьбе Дании. Вместе мы будем работать над следующими шагами", - написал в среду Кристерссон в соцсети Х.

Норвегия также направляет на учения двоих военнослужащих. По словам министра обороны Норвегии Торе Сандвика, присутствие на учениях норвежских военнослужащих поспособствует расширению сотрудничества между союзниками.

"Сейчас в НАТО идет диалог о том, как мы можем усилить безопасность в Артике, в том числе и вокруг Гренландии. Никаких выводов пока не сделано, но мы проводим оценки в координации с нашими союзниками", - сказал он.

Ранее в среду сообщалось, что Дания начала переброску военнослужащих в Гренландию, за которой, как ожидается, последует перенаправление на остров сил союзников по НАТО.

"По сообщению датской телерадиокомпании DR, передовое подразделение вооруженных сил Дании ("фортроп") уже прибыло в Гренландию, чтобы подготовить почву для возможного развертывания более крупных подразделений", - информирует портал Euroactiv.

Euractiv отмечает, что власти Гренландии и Дании анонсировали расширение военного присутствия на острове, а также продолжение проведения учений с союзниками на протяжении всего 2026 года.

Ранее в январе Трамп заявил, что Вашингтон получит контроль над Гренландией тем или иным способом. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

