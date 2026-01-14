Дания направляет в Гренландию передовые военные подразделения

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Дания начала переброску военнослужащих в Гренландию, за которой, как ожидается, последует перенаправление на остров сил союзников по НАТО, сообщает в среду портал Euractiv со ссылкой на местные СМИ.

"По сообщению датской телерадиокомпании DR, передовое подразделение вооруженных сил Дании ("фортроп") уже прибыло в Гренландию, чтобы подготовить почву для возможного развертывания более крупных подразделений", - информирует портал.

Euractiv отмечает, что власти Гренландии и Дании анонсировали расширение военного присутствия на острове, а также продолжение проведения учений с союзниками на протяжении всего 2026 года.

"Жителям Гренландии стоит быть готовыми увидеть больше военных самолетов, войск и кораблей, в том числе союзников по НАТО", - цитирует портал заявление, опубликованное на сайте гренландского правительства.

Ранее в январе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит контроль над Гренландией тем или иным способом. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.