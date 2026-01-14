Поиск

Дания направляет в Гренландию передовые военные подразделения

Дания направляет в Гренландию передовые военные подразделения
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Дания начала переброску военнослужащих в Гренландию, за которой, как ожидается, последует перенаправление на остров сил союзников по НАТО, сообщает в среду портал Euractiv со ссылкой на местные СМИ.

"По сообщению датской телерадиокомпании DR, передовое подразделение вооруженных сил Дании ("фортроп") уже прибыло в Гренландию, чтобы подготовить почву для возможного развертывания более крупных подразделений", - информирует портал.

Euractiv отмечает, что власти Гренландии и Дании анонсировали расширение военного присутствия на острове, а также продолжение проведения учений с союзниками на протяжении всего 2026 года.

"Жителям Гренландии стоит быть готовыми увидеть больше военных самолетов, войск и кораблей, в том числе союзников по НАТО", - цитирует портал заявление, опубликованное на сайте гренландского правительства.

Ранее в январе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит контроль над Гренландией тем или иным способом. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Дональд Трамп США НАТО Дания Гренландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Дания направляет в Гренландию передовые военные подразделения

 Дания направляет в Гренландию передовые военные подразделения

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 3,39 млн баррелей

США приостановят оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию

 США приостановят оформление виз для граждан 75 стран, включая Россию

Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

 Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

Вашингтон разрешил поставки в Китай ИИ-чипов Nvidia H200 с рядом условий

 Вашингтон разрешил поставки в Китай ИИ-чипов Nvidia H200 с рядом условий

ЕК предложила потратить две трети кредита в 90 млрд евро для Киева на военные нужды

В Финляндии планируют запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

 В Финляндии планируют запретить детям до 15 лет пользоваться соцсетями

Юлию Тимошенко заподозрили в попытке подкупа украинских депутатов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8132 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 32 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });