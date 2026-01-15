Страны G7 пригрозили Ирану дополнительными ограничительными мерами

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Главы МИД стран G7 в совместном заявлении осудили "жестокие репрессии" властей Ирана и предупредили о возможности введения дополнительных ограничительных мер.

"Члены G7 по-прежнему готовы ввести дополнительные ограничительные меры, если Иран продолжит подавлять протесты и инакомыслие в нарушение международных обязательств в области прав человека", - говорится в заявлении.

Главы внешнеполитических ведомств также заявили, что "решительно выступают против усиления жестоких репрессий иранских властей против иранского народа, который с конца декабря 2025 года смело заявляет о законных стремлениях к лучшей жизни".

Министры иностранных дел стран G7 сообщили, что "глубоко встревожены" сообщениями о большом числе смертей во время протестов.

"Мы настоятельно призываем иранские власти проявлять полную сдержанность, воздерживаться от насилия и поддерживать права человека и основные свободы граждан Ирана, включая права на свободу выражения мнений, на поиск, получение и распространение информации", - отметили главы МИД G7.

В Иране с 28 декабря проходят массовые протесты. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.