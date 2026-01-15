Поиск

Страны G7 пригрозили Ирану дополнительными ограничительными мерами

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Главы МИД стран G7 в совместном заявлении осудили "жестокие репрессии" властей Ирана и предупредили о возможности введения дополнительных ограничительных мер.

"Члены G7 по-прежнему готовы ввести дополнительные ограничительные меры, если Иран продолжит подавлять протесты и инакомыслие в нарушение международных обязательств в области прав человека", - говорится в заявлении.

Главы внешнеполитических ведомств также заявили, что "решительно выступают против усиления жестоких репрессий иранских властей против иранского народа, который с конца декабря 2025 года смело заявляет о законных стремлениях к лучшей жизни".

Министры иностранных дел стран G7 сообщили, что "глубоко встревожены" сообщениями о большом числе смертей во время протестов.

"Мы настоятельно призываем иранские власти проявлять полную сдержанность, воздерживаться от насилия и поддерживать права человека и основные свободы граждан Ирана, включая права на свободу выражения мнений, на поиск, получение и распространение информации", - отметили главы МИД G7.

В Иране с 28 декабря проходят массовые протесты. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Хроника 02 – 15 января 2026 года Протесты в Иране
G7 Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иран закрыл свое воздушное пространство

Родригес сообщила, что обсудила с Трампом нерешенные вопросы в отношениях между странами

 Родригес сообщила, что обсудила с Трампом нерешенные вопросы в отношениях между странами

Трамп сообщил о долгом разговоре с Родригес и назвал ее "потрясающим человеком"

Трамп заявил, что в Иране прекратилась гибель людей

Встреча главы МИД Дании с госсекретарем США не уладила разногласий по Гренландии

США выводят ВВС из Персидского залива на фоне угрозы военной конфронтации с Ираном

На юге Кипра, где пропал экс-глава "Уралкалия", обнаружено неопознанное тело

Уиткофф объявил о начале второй фазы урегулирования в Газе

 Уиткофф объявил о начале второй фазы урегулирования в Газе

Дания направляет в Гренландию передовые военные подразделения

 Дания направляет в Гренландию передовые военные подразделения

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 3,39 млн баррелей
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 119 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 35 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8132 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });