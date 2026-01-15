Поиск

Союзники Дании организуют ротацию своих военных в Гренландии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Военные из стран-союзников Дании по НАТО будут находиться в Гренландии на ротационной основе, сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

По сообщению. The Guardian, он пояснил, что суть подготавливаемой операции "Арктическая стойкость" заключается в том, чтобы "установить постоянное военное присутствие" военных из союзных стран на острове.

Некоторые страны НАТО отправили на остров небольшие передовые группы военных для подготовки учений. В частности, BMFTV передавало, что в Гренландию уже прибыли 15 французских специалистов.

В миреВстреча главы МИД Дании с госсекретарем США не уладила разногласий по ГренландииЧитать подробнее

Вместе с тем об отправке военных на остров сообщили еще несколько стран. Германия направила 13 человек, Норвегия - двух, в Швеции просто сообщили об отправке "нескольких" военных.

При этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет направлять военных на остров, так как сосредоточена на укреплении восточных границ.

В среду сообщалось, что Дания начала переброску военнослужащих в Гренландию, за которой, как ожидается, последует перенаправление на остров сил союзников по НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон получит контроль над Гренландией тем или иным способом. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Дания Гренландия НАТО Швеция Норвегия Польша Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела на 3,55% до $64,16 за баррель

Сербия и Венгрия надеются к концу недели договориться о покупке венгерской MOL доли РФ в NIS

 Сербия и Венгрия надеются к концу недели договориться о покупке венгерской MOL доли РФ в NIS

Иран открыл воздушное пространство страны

 Иран открыл воздушное пространство страны

Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" приводнился в Тихом океане

 Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" приводнился в Тихом океане

Польша с 1 апреля запретит россиянам въезд по небиометрическим паспортам

 Польша с 1 апреля запретит россиянам въезд по небиометрическим паспортам

Франция присоединится к военным учениям Дании в Гренландии

Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

 Brent подешевела до $64,37 за баррель на новостях об Иране

Что случилось этой ночью: четверг, 15 января

Air Astana меняет ряд маршрутов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

 Air Astana меняет ряд маршрутов в связи с закрытием воздушного пространства Ирана

Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы

 Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую военные действия против Венесуэлы
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8147 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 14 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 42 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 120 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2499 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });