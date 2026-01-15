Союзники Дании организуют ротацию своих военных в Гренландии

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Военные из стран-союзников Дании по НАТО будут находиться в Гренландии на ротационной основе, сообщил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

По сообщению. The Guardian, он пояснил, что суть подготавливаемой операции "Арктическая стойкость" заключается в том, чтобы "установить постоянное военное присутствие" военных из союзных стран на острове.

Некоторые страны НАТО отправили на остров небольшие передовые группы военных для подготовки учений. В частности, BMFTV передавало, что в Гренландию уже прибыли 15 французских специалистов.

Вместе с тем об отправке военных на остров сообщили еще несколько стран. Германия направила 13 человек, Норвегия - двух, в Швеции просто сообщили об отправке "нескольких" военных.

При этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава не будет направлять военных на остров, так как сосредоточена на укреплении восточных границ.

В среду сообщалось, что Дания начала переброску военнослужащих в Гренландию, за которой, как ожидается, последует перенаправление на остров сил союзников по НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон получит контроль над Гренландией тем или иным способом. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.