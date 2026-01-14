Россияне столкнулись с отказами во въезде в Румынию из-за пятилетних паспортов

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - С 1 января 2026 года россиянам для въезда в Румынию нужен биометрический 10-летний паспорт, сообщает Генконсульство России в Констанце.

"В связи со случаями отказов в пересечении границы Румынии гражданам Российской Федерации, удостоверяющим свою личность 5-летними заграничными паспортами, напоминаем, что с 1 января 2026 года для въезда на территорию страны требуется биометрический (10-летний) заграничный паспорт", - говорится в сообщении.

С 1 января 2026 года въезд с пятилетними небиометрическими паспортами россиянам также запретила Германия. Российские загранпаспорта старого образца не признают еще Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия, Латвия и Литва.