Анкара пытается предотвратить дестабилизацию ситуации вокруг Ирана

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Турецкая сторона продолжит дипломатические усилия, чтобы не допустить ухудшения ситуации, связанной с Ираном, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан. Об этом пишет The Daily Sabah.

"Наши дипломатические усилия по иранской ситуации продолжатся. Наш приоритет - не допустить дестабилизации", - сказал министр.

Он отметил, что Анкара не приемлет угроз иностранных сил в отношении Ирана.

В Иране с 28 декабря проходят массовые протесты. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на действия властей по подавлению масштабных беспорядков. Однако 14 января вечером Трамп заявил, что, по его информации, у иранских властей больше нет "планов осуществлять казни" причастных к протестам людей.