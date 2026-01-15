Однопартийцы Трампа в Сенате хотят заблокировать инициативы по присоединению Гренландии к США

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Ряд американских сенаторов от Республиканской партии предпринимают шаги, нацеленные на то, чтобы помешать их однопартийцу - президенту США Дональду Трампу - силой присоединить Гренландию, пишет в четверг издание The Hill.

По его информации, "республиканские сенаторы сбиты с толку тем, что Трамп настаивает, что может использовать силу, чтобы отобрать Гренландию у Дании. Сенаторы опасаются, что такой шаг разрушит НАТО и даст России новые преимущества в противостоянии с Украиной".

В итоге два влиятельных сенатора-республиканца, Лиза Мурковски и Том Тиллис вместе с коллегами-демократами планируют в пятницу посетить Данию, чтобы заверить местные власти в том, что республиканцы помешают Трампу, если тот решит использовать армию для решения вопроса о Гренландии.

"Я напомню датчанам, что в США работает принцип равномерного разделения властей. И я считаю, что у нас есть достаточно (для срыва планов по Гренландии - ИФ) сенаторов, которые обеспокоены ситуацией", - отметил Тиллис. Он добавил, что не все члены Сената сейчас публично выражают беспокойство по поводу планов Вашингтона по Гренландии.

"Думаю, что любые действия, которые бы предусматривали захват иностранной суверенной территории, столкнутся с существенным сопротивлением Конгресса", - отметил Тиллис.

При этом издание приводит слова республиканского сенатора, пояснившего на условиях анонимности, что из всех инициатив Трампа именно тема Гренландии сейчас вызывает у членов Сената наибольшие опасения.

"Мы наблюдаем, что по этой теме республиканские сенаторы выражают готовность сопротивляться больше, чем по другим вопросам", - отметил собеседник The Hill.

Открыто против планов Трампа выступил его давний критик в Республиканской партии: сенатор Митч Макконнелл. Ранее на этой неделе он напомнил, что брать под контроль Гренландию для обеспечения нацбезопасности США не имеет смысла, так как и власти Дании, и власти Гренландии и так разрешают Вашингтону в случае необходимости расширить военное присутствие на острове.

Сенаторы ранее в январе начали прорабатывать инициативы, которые бы сделали невозможным применение силы для захвата Гренландии. Так, сенатор Мурковски вместе с коллегой из Демократической партии Джин Шахин внесли законопроект, запрещающий использовать выделенные на нужды Пентагона и Госдепа средства для операций по блокаде или захвату Гренландии, а также - любой другой территории партнеров США по НАТО.

Между тем, опубликованный в среду опрос Ipsos показывает, что только 17% американцев поддерживают идею присоединения Гренландии к США. И лишь 4% респондентов выступают за то, чтобы Вашингтон применил силу для захвата острова. 66% выразили опасения, что попытки Трампа получить Гренландию нанесут урон НАТО и отношениям США с европейскими союзниками.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии к США, так как считает это важным для нацбезопасности. При этом власти контролирующей Гренландию Дании заявляют, что не намерены уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.