В Конгресс США внесли два конкурирующих законопроекта, касающихся Гренландии

Фото: Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей от Республиканской и Демократической партий представили два касающихся Гренландии конкурирующих законопроекта, сообщают американские СМИ.

Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн (штат Флорида) внес законопроект "Об аннексии и предоставлении Гренландии статуса штата", сообщает The Hill.

В документе датская территория называется "жизненно важным активом национальной безопасности" и утверждается, что президент США Дональд Трамп "уполномочен предпринять необходимые шаги, в том числе путем попыток вступить в переговоры с Королевством Дания, чтобы аннексировать или иным образом приобрести Гренландию в качестве территории Соединенных Штатов". А впоследствии путем изменения законодательства принять вновь приобретенную территорию в качестве штата.

Конгрессмен-демократ из Калифорнии Джимми Гомес, как пишет портал Axios, вносит на рассмотрение законопроект "О защите суверенитета Гренландии", предполагающий запрет использования федеральных средств для содействия "вторжению, аннексии, покупке или иным формам приобретения Гренландии" правительством США.

Также документ останавливает финансирование увеличения численности американских войск на острове или кампаний общественного влияния, направленных на убеждение жителей острова поддержать американский захват.

Между тем Axios обращает внимание, что у обоих законопроектов крайне мало шансов.

Ранее Трамп заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей.

Он неоднократно говорил о намерении получить остров "так или иначе".

В понедельник правительство острова - автономной территории Дании - заявило, что не поддерживает желание США получить контроль над этим регионом и рассчитывает на помощь НАТО.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии расположена космическая база США "Питуффик".