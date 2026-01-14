Захваченный США танкер Marinera прибыл к северо-востоку Шотландии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Нефтяной танкер Marinera, захваченный 7 января Береговой охраной США в Северной Атлантике, прибыл в район залива Мори-Ферт у северо-восточного побережья Шотландии, сообщило издание Navy Lookout.

Танкер до сих пор находится под наблюдением корабля Береговой охраны США USCG Munro, который в течение нескольких недель следил за передвижением судна под российским флагом из Карибского моря в Северную Атлантику.

Для непосредственного проведения захвата танкера сотрудники Береговой охраны и спецслужб США осуществили высадку десанта на его борт с нескольких вертолетов. Поддержку в проведении операции по захвату подсанкционного танкера, первоначально называвшегося Bella 1, в районе между Великобританией и Исландией оказывали эсминцы управляемого ракетного оружия USS Bulkeley и USS Paul Ignatius ВМС США. Кроме того, в район операции из Великобритании вылетали американские самолеты огневой поддержки AC-130J Ghostrider, оснащенные 30-мм и 105-мм артиллерией, и патрульные противолодочные самолеты P-8A Poseidon.

На борту 333-метрового судна находился экипаж в составе граждан четырех стран: 17 - из Украины, шестеро - из Грузии, трое - из Индии и двое - из России.

Как сообщал Белый дом, федеральный суд выдал судебный ордер на арест членов экипажа за нарушение американского закона, их должны доставить в США для судебного разбирательства. Представитель Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что танкер был захвачен в связи с нарушением американских санкций в отношении перевозки подсанкционной нефти.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп в ответ на обращение российской стороны принял решение освободить россиян из состава экипажа судна. МИД РФ приветствовал это шаг, выразив признательность руководству США.