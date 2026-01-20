Поиск

Президент Болгарии передал в Конституционный суд прошение об отставке

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев передал в Конституционный суд страны прошение об отставке, сообщает Болгарское национальное радио со ссылкой на пресс-секретариат главы государства.

С момента передачи прошения, полномочия Радева на посту президента прекращаются, и в соответствии с Конституцией переходят вице-президенту Илияне Йотовой, которая будет исполнять обязанности президента до окончания мандата Радева 22 января 2027 года.

О намерении подать в отставку Радев заявил в обращении к народу 19 января. Он заявил, что под его руководством Болгария завершила процесс евроинтеграции - вошла в Шенгенскую зону и в зону евро, однако в последнее время ему пришлось столкнуться с несколькими серьезными правительственными кризисами.

Радио напоминает, что впервые за 33 года существования в Болгарии института президента глава государства завершает период нахождения у власти досрочно.

Конституционный суд Румен Радев Болгария Шенген
