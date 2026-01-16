Канада согласилась снизить пошлины на электромобили из Китая

КНР снизит пошлины на канадскую сельхозпродукцию

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Канада обязалась снизить пошлины на китайские электромобили в обмен на согласие Пекина сократить пошлины в отношении ряда канадских сельскохозяйственных товаров, сообщает AP. Об этом в Пекине заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

"Это были исторические и полезные два дня. Нам нужно понимать различия между Канадой и другими странами, сосредоточить усилия на работе там, где мы находимся на одних позициях", - сказал он.

В 2024 году при премьер-министре Джастине Трюдо Оттава ввела 100-процетные тарифы на электромобили из Китая. Пекин ответил пошлинами в 100% на канолу, в 25% на свинину и морепродукты.

Карни 16 января сказал, что канадские власти согласны на импорт китайских электрокаров, но с соблюдением квот - 49 тысяч автомобилей в год, с ее увеличением до 70 тысяч год впоследствии. Он добавил, что в течение трех лет КНР также может начать инвестировать в канадскую автомобильную промышленность. В свою очередь Китай сократит пошлины на канолу из Канады.

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Карни отметил, что улучшение отношений между Оттавой и Пекином может помочь улучшить систему глобального управления, которая, по словам премьера, находится под "сильным давлением". В то же время Карни признал, что Канада и Китай имеют разные политические системы, и пока не достигли согласия по ряду вопросов.

AP отмечает, что это первый за восемь лет визит премьера Канады в КНР. Перед поездкой Карни заявлял об "эпохе глобальной торговой дестабилизации" и о стремлении переориентировать канадскую экономику так, чтобы она стала более независимой от США.

Ранее также сообщалось, что Оттава и Пекин договорились укреплять сотрудничество в области альтернативных и традиционных источников энергии.