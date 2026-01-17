Поиск

США предложили создать Совет мира для Украины на основе опыта нормализации ситуации в Газе

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - США выдвинули предложение сформировать Совет мира для Украины на основе опыта с созданием аналогичной структуры в рамках нормализации ситуации в секторе Газа, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"По словам лиц, знакомых с дискуссиями, чиновники США обдумывают идею расширить опыт с Советом мира по Газе, возглавляемым американским президентом Дональдом Трампом, на другие "горячие точки", такие как Украина и Венесуэла", - информирует FT.

По словам собеседников газеты, в Совет мира вошли бы представители США, РФ, НАТО и Украины, и он бы следил за реализацией мирного плана из 20 пунктов. Они отметили, что речи о расширении масштабов работы этого органа нет, и что эта структура будет сосредоточена конкретно на реализации мирного плана по Украине.

По информации FT, в Белом доме рассматривают вариант создать Совет мира и для Венесуэлы. Один из источников, знакомых с планами, объяснил изданию, что в американской администрации рассматривают подобные проекты "в качестве возможного замещения ООН", как параллельный неофициальный орган по урегулированию мировых конфликтов.

Однако, по данным издания, на Ближнем Востоке обеспокоены предложениями расширить полномочия нынешнего Совета мира по Газе, контролируемого Трампом. "В регионе настороженно относятся к этой идее (...) Это не нормальная процедура", - заявил дипломат одной из арабских стран.

16 января Трамп заявил, что Совет мира, который в соответствии с планом Вашингтона будет руководить восстановлением сектора Газа, сформирован.

Накануне стало известно, что в Совет мира по Газе под председательством Трампа войдут госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента Марко Рубио, экс-премьер Британии Тони Блэр, зять президента Джаред Кушнер, американский бизнесмен Марк Роуэн, президент Группы Всемирного банка Аджай Банга, советник по нацбезопасности США Роберт Габриэль. Болгарский дипломат Николай Младенов станет представителем Совета в Газе.

Командующий силами спецопераций Центрального командования ВС США Джаспер Джафферс станет главой международных стабилизационных сил в Газе.

Также для реализации планов сформирован исполнительный совет по Газе, куда вошли глава МИД Турции Хакан Фидан, спецкоординатор по ближневосточному мирному процессу Сигрид Кааг, министр международного сотрудничества ОАЭ Рим Аль Хашими, израильско-кипрский миллиардер Якир Габав.

