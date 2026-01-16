Поиск

Трамп объявил о переходе ко второму этапу мирного плана по сектору Газа

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о переходе ко второму этапу мирного плана по сектору Газа и выразил уверенность, что соглашение о полном разоружении ХАМАС будет достигнуто.

"Мы официально приступили к следующему этапу мирного плана по Газе, состоящего из 20 пунктов", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он заявил, что поддерживает недавно сформированное палестинское технократическое правительство.

В миреТрамп объявил о создании Совета мира для сектора ГазаТрамп объявил о создании Совета мира для сектора ГазаЧитать подробнее

"Как председатель Совета мира, я поддерживаю недавно назначенное палестинское технократическое правительство - Национальный комитет по управлению сектором Газа, который пользуется поддержкой высокого представителя совета и будет управлять сектором Газа в переходный период. Эти палестинские лидеры непоколебимо стремятся к мирному будущему", - подчеркнул президент США.

Американский лидер также выразил уверенность, что соглашение о полном разоружении палестинского движения ХАМАС будет достигнуто.

"При поддержке Египта, Турции и Катара мы добьемся заключения всеобъемлющего соглашения о демилитаризации с ХАМАС, включая сдачу всего оружия и демонтаж всех туннелей", - заявил он.

По словам Трампа, движение ХАМАС должно немедленно выполнить свои обязательства, вернуть тело последнего израильского заложника и без промедления приступить к полному разоружению.

Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что второй этап плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, включающий создание технократического правительства, начали претворять в жизнь.

9 октября 2025 года Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и в продвижение его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.

Хроника 07 октября 2023 года – 16 января 2026 года Обострение палестино-израильского конфликта
Дональд Трамп Газа Вашингтон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 16 января

Трамп объявил о переходе ко второму этапу мирного плана по сектору Газа

Фондовые индексы США выросли в четверг

 Фондовые индексы США выросли в четверг

Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

 Великобритания выделит $26,7 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

 Трамп объявил о создании Совета мира для сектора Газа

Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

 Мачадо заявила, что отдала Трампу медаль Нобелевской премии мира

Родригес заявила о праве Венесуэлы выстраивать отношения с РФ

В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

 В Белом доме заявили о тесных контактах с Каракасом

Верховный суд Германии допускает, что "Северные потоки" подорвали по заказу Украины

ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрации

 ХАМАС согласно передать власть над сектором Газа технократической администрации
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8154 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 43 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });