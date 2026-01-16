Трамп объявил о переходе ко второму этапу мирного плана по сектору Газа

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о переходе ко второму этапу мирного плана по сектору Газа и выразил уверенность, что соглашение о полном разоружении ХАМАС будет достигнуто.

"Мы официально приступили к следующему этапу мирного плана по Газе, состоящего из 20 пунктов", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он заявил, что поддерживает недавно сформированное палестинское технократическое правительство.

"Как председатель Совета мира, я поддерживаю недавно назначенное палестинское технократическое правительство - Национальный комитет по управлению сектором Газа, который пользуется поддержкой высокого представителя совета и будет управлять сектором Газа в переходный период. Эти палестинские лидеры непоколебимо стремятся к мирному будущему", - подчеркнул президент США.

Американский лидер также выразил уверенность, что соглашение о полном разоружении палестинского движения ХАМАС будет достигнуто.

"При поддержке Египта, Турции и Катара мы добьемся заключения всеобъемлющего соглашения о демилитаризации с ХАМАС, включая сдачу всего оружия и демонтаж всех туннелей", - заявил он.

По словам Трампа, движение ХАМАС должно немедленно выполнить свои обязательства, вернуть тело последнего израильского заложника и без промедления приступить к полному разоружению.

Накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что второй этап плана по урегулированию конфликта в секторе Газа, включающий создание технократического правительства, начали претворять в жизнь.

9 октября 2025 года Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного Вашингтоном плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом плана.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и в продвижение его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.