Премьер Швеции раскритиковал Трампа за угрозы повысить пошлины

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые пошлины против Швеции не изменят ее позицию по Гренландии, заявил в субботу шведский премьер Ульф Кристерссон.

По сообщению европейских СМИ, Кристерссон подчеркнул, что его страна "не даст себя запугать".

"Только Дания и Гренландия имеют право решать вопросы, которые касаются только их. Я всегда буду защищать мою страну и наших соседей-союзников", - приводят его слова европейские СМИ.

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен, в свою очередь, заявил, что удивлен решением Трампа. "Усиление военного присутствия, о котором говорит президент США, нацелено как раз на повышении безопасности в Арктике", - цитируют СМИ министра.

Президент США Дональд Трамп написал в субботу в соцсети Truth Social, что введет с февраля пошлины в отношении ряда европейских стран в связи их участием в военных учениях в Гренландии.

"С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - заявил Трамп.

Он добавил, что с 1 июня 2026 года пошлины в отношении этих стран составят уже 25% и будут действовать "до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии".

Трамп пояснил, что недоволен тем, что эти страны отправили военных в Гренландию "непонятно зачем".

Американский президент в последние недели активизировал усилия, направленные на установление американского контроля над Гренландией. По его словам, это нужно для обеспечения безопасности в мире.