СМИ сообщили о готовности Катара участвовать в Совете мира по Газе под руководством Трампа

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Катар готов принять участие в создаваемом президентом США Дональдом Трампом Совете мира по Газе, сообщает в воскресенье Times of Israel.

"Катар заявляет, что его представитель в поддерживаемом США исполнительном совете по Газе, Али аль-Таввади, участвует в работе этого органа для поддержки международных усилий, направленных на эффективное управление и достижение долгосрочного, устойчивого мира, стабильности и процветания для жителей Газы", - пишет издание.

По данным газеты, министр по стратегическим вопросам в аппарате премьер-министра Катара Мухаммеда бин Абдельрахмана Аль Тани Аль-Таввади, "является ключевой фигурой и эффективным посредником в усилиях Катара по посредническим усилиям, который ведет постоянный диалог с Израилем, ХАМАС и партнерами". Times of Israel добавляет, что он также "сыграл центральную роль во вкладе Катара в предложенный президентом США Дональдом Трампом 20-пунктный план по Газе".

Трамп ранее объявил о формировании Совета мира по Газе. В его состав вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел, сообщал в субботу Белый дом.

Накануне также стало известно, что Трамп направил приглашение президентам Турции и Египта войти в состав Совета мира по Газе.