Трамп пообещал отвести "российскую угрозу" от Гренландии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен устранить якобы имеющую место угрозу Гренландии, исходящую от России.

"НАТО уже 20 лет твердит Дании, что "вы должны отвести российскую угрозу от Гренландии"", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, Дания ничего не смогла сделать с этим.

"Теперь пришло время, и это будет сделано!!!" - пообещал президент США.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии к США, так как считает это важным для нацбезопасности своей страны. При этом власти Дании, автономной территорией которой является остров, заявляют, что не намерены его уступать. Власти самой Гренландии неоднократно заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.

Между тем Москва считает наметившуюся напряженность в арктическом регионе следствием действий НАТО, заявила в минувший четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы убеждены также, что наметившийся рост напряженности в арктическом регионе является прямым следствием действий Североатлантического альянса как блока в целом, там и отдельных государств-членов. Действий по привнесению в Арктику конфронтационных неоколониальных подходов, милитаризации высоких широт и превращению в арену геополитического противостояния", - сказала она на брифинге, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.

"Наша страна неизменно сохраняет нацеленность на поддержание мира и стабильности в высоких широтах. Открыты для взаимоуважительного диалога с конструктивно настроенными зарубежными партнерами, в том числе из нерегиональных стран", - отметила представитель МИД.