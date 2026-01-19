Вице-премьер Италии заявил, что Европа не демонстрирует единство по проблеме Гренландии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер Италии Маттео Сальвини в понедельник подверг критике нескоординированную реакцию европейских стран в связи со стремлением США присоединить к себе Гренландию - самоуправляемую территорию Дании.

"Поражает разъединенная, неорганизованная и нескоординированная реакция Европы. Кажется, что есть две силы: одна под руководством Парижа и Берлина, которые отправляют военных и объявляют санкции, а другая - более осторожные, готовые к диалогу и разумные страны", - цитирует газета Il Tempo слова Сальвини, сказанные в эфире итальянского радио.

"Итальянское правительство поступает правильно, сохраняя осторожную позицию. Я не думаю, что кто-либо в Брюсселе или Париже может позволить себе вести себя как хулиган; я считаю, что лучше иметь европейские институты, которые думают о дипломатии", - подчеркнул вице-премьер.

Со своей стороны, глава итальянского МИД Антонио Таяни заявил, что считает необходимой частью европейской политики предотвращение введения новых пошлин США.

"Необходимо убедить американцев, что введение пошлин и начало торговой войны - это ошибка. Со стороны США неправильно говорить о пошлинах, но пока их нет, необходимо вести диалог", - сказал министр.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что с февраля введет пошлины в отношении ряда европейских стран, поддерживающих Данию в вопросе о принадлежности Гренландии. "С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - заявил Трамп.

Западные СМИ сообщали, что ЕС может прибегнуть к пошлинам на товары США на сумму в 93 млрд евро. СМИ поясняли, что Евросоюз ранее уже одобрил эти пошлины, но не стал применять их в связи с процессом решения торговых разногласий с США. Пошлины затронули бы, в частности, самолеты компании Boeing, автомобили, произведенные в США, и бурбон.