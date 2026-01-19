ВС США вышли из Ирака за исключением Иракского Курдистана

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - США завершили вывод военных с объектов на территории Ирака, за исключением региона Иракский Курдистан, сообщает CNN со ссылкой на иракское Минобороны.

По данным министерства, последняя группа американских военных советников покинула авиабазу "Айн аль-Асад" в провинции Анбар на западе Ирака, где американские военные базировались более двух десятилетий. Возглавляемая США коалиция по борьбе с группировкой "Исламское государство" (ИГ, признана в России террористической и запрещена) передала военные объекты под полный контроль иракских сил безопасности.

Американское военное присутствие в стране сохраняется теперь на авиабазе "Аль-Харир" в провинции Эрбиль в Иракском Курдистане, над которым центральное правительство имеет ограниченный контроль.

Центральное командование ВС США сообщило CNN, что заявление Министерства обороны Ирака соответствует действительности, но другие детали не раскрыло.

С декабря 2021 года, когда американские военные объявили о завершении своей боевой миссии в Ираке, в стране оставалось около 2,5 тысяч американских военнослужащих, оказывавших содействие иракским войскам. С 2023 года иракское правительство призывало США вывести контингент из страны.