Литва предложила Польше построить совместный военный полигон в Сувалкском коридоре

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Литва призывает Польшу построить совместный военный полигон на границе стран, сообщил литовский президент Гитанас Науседа. Его слова приводит его канцелярия.

"Мы приветствуем готовность Польши использовать этот полигон (строящийся Литвой военный полигон Капчяместис у границ с Польшей и Белоруссией - ИФ). Это позволит нам укрепить не только взаимодействие наших вооруженных сил, но и оборону Сувалкского коридора. Мы призываем рассмотреть возможность расширения полигона на территорию Польши с созданием совместного военного объекта двух государств", - сказал Науседа.

"Это было бы уникальным решением в контексте НАТО - совместный учебно-тренировочный полигон, предназначенный для защиты восточного фланга альянса", - подчеркнул президент Литвы.

Ранее из литовского бюджета было выделено 100 млн евро на строительство военного полигона в городе Капчяместис, в 10 км от стыка границ Литвы, Белоруссии и Польши. Объект планируется использовать для учений национальной дивизии Литвы и союзников по НАТО.

Сувалкский коридор - территория на границе между Литвой и Польшей между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью менее 100 км, через которую Литва соединяется с основной территорией Европейского союза.

