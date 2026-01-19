В Париже считают, что США остро нуждаются в Европе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на фоне напряженности между Евросоюза и США из-за угрозы американского президента Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины заявил, что Вашингтон чрезвычайно сильно нуждается в Европе. Об этом сообщают французские СМИ.

"Если сегодня некоторые, кажется, забыли, то давайте напомним, что США жизненно нуждаются в Европе", - заявил министр.

Он отметил, что страны еврозоны владеют более значительными объемами активов в США, чем американцы - в Европе.

Министр призвал европейские страны "говорить "нет" США, когда они затрагивают то, что наиболее близко Европе: ее демократию, ее границы".

Барро подчеркнул, что "никто никогда не сможет победить в торговой войне".

Трамп написал в Truth Social, что с февраля введет пошлины в отношении ряда европейских стран, поддерживающих Данию в вопросе о принадлежности Гренландии. "С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - заявил Трамп.

Вице-премьер Германии, глава Минфина Ларс Клингбайль заявил 19 января, что Европа располагает достаточным комплектом контрмер в связи с попытками США оказать экономическое давление по вопросу Гренландии.

Западные СМИ сообщали, что в ответ ЕС может прибегнуть к пошлинам на товары США на сумму в 93 млрд евро. СМИ поясняли, что Евросоюз ранее уже одобрил эти пошлины, но не стал применять их в связи с процессом решения торговых разногласий с США. Пошлины затронули бы, в частности, самолеты компании Boeing, автомобили, произведенные в США, бурбон.