В Евросоюзе в 2025 году количество ночевок туристов выросло до рекорда

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - В Евросоюзе в 2025 году туристы провели в общей сложности 3,08 млрд ночей в гостиницах, хостелах и съемных апартаментах, по предварительным данным статистического управления ЕС.

Это на 2% (на 61,5 млн) выше показателя за 2024 год и является рекордом. Относительно допандемийного 2019 года рост составил 7,2%.

При этом количество ночевок иностранных гостей в прошлом году увеличилось на 46,1 млн, в то время как у жителей Евросоюза показатель вырос на 15,4 млн. На иностранцев приходится 48,6% общего показателя, на жителей ЕС - 51,4%.

Подъем туристической активности был отмечен во всех государствах ЕС кроме двух. Наиболее значительный прирост туристов был зафиксирован на Мальте (+9,9%) и в Польше (+7%), в то время как число ночевок в Румынии сократилось на 1,4%, в Ирландии - на 1,8%.

Наиболее популярными туристическими направлениями для иностранцев были Испания (330 млн ночевок), Италия (264 млн), Франция (150 млн) и Греция (131 млн).