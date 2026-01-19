Мерц заявил, что от пошлин Трампа пострадают не только европейцы, но и американцы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против ряда стран ЕС заявил в понедельник, что подобные меры отрицательно скажутся не только на европейцах, но и на американцах.

"Как правило, таможенные пошлины в итоге платятся теми лицами в странах, для которых предназначен импорт. В этом случае таможенные пошлины де-факто будут платить американские потребители. Но это, конечно, нанесет ущерб европейской экономике и, в частности, экономике Германии", - приводят европейские СМИ слова Мерца.

Он отметил, что надеется избежать эскалации напряженности в отношениях с США.

Канцлер ФРГ добавил, что "постарается встретиться с президентом Трампом в среду" в Давосе, чтобы обсудить эту тему.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что с февраля введет пошлины в отношении ряда европейских стран, поддерживающих Данию в вопросе о принадлежности Гренландии. "С 1 февраля 2026 года все эти страны - Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Нидерланды и Финляндия - будут платить пошлину в 10% на все отправляемые в США товары", - заявил Трамп.

В понедельник вице-премьер ФРГ, глава Минфина Ларс Клингбайль заявил, что Европа располагает достаточным комплектом контрмер в связи с попытками США оказать экономическое давление по вопросу Гренландии.

Западные СМИ сообщали, что в ответ ЕС может прибегнуть к пошлинам на товары США на сумму в 93 млрд евро. СМИ поясняли, что Евросоюз ранее уже одобрил эти пошлины, но не стал применять их в связи с процессом решения торговых разногласий с США. Пошлины затронули бы, в частности, самолеты компании Boeing, автомобили, произведенные в США, бурбон.