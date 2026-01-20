Поиск

Высший суд Израиля запретил вскрытие младенцев, умерших в Иерусалиме

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Высший суд справедливости в Израиле запретил проводить вскрытие двух младенцев, которые умерли после пребывания в нелегальных яслях в жилом доме в Иерусалиме, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на микроблог организации ZAKA, которая представляет интересы родителей. Тела передадут семьям для захоронения.

Днем ранее суд в Иерусалиме постановил, что тела должны быть вскрыты для установления причин смерти. Однако это решение суда вызвало массовые протесты ультраортодоксальных иудеев, к которым относятся и семьи умерших. Они считают, что тела нужно хоронить целыми и как можно скорее после смерти.

Уличные акции против осквернения тел умерших в ночь на 20 января проходили Иерусалиме, Бейт-Шемеше, Бней-Браке и некоторых других населенных пунктах. Протестующие перекрывали дороги, по меньшей мере один из них пострадал, упав под машину.

После решения суда ультраортодоксальная организация "Пелег Иерушальми" объявила о победе в борьбе за достоинство умерших и о прекращении протестов.

19 января в детский сад, работавший без лицензии в Иерусалиме, вызвали скорую из-за тяжелого состояния детей. Трехмесячная девочка и шестимесячный мальчик к приезду медиков уже не дышали, в больнице их реанимировать не удалось. Причину смерти врачи без вскрытия установить не смогли, была только исключена версия отравления угарным газом. Предполагается, что дети могли умереть от обезвоживания.

Всего из яслей в больницы вывезли 53 малышей в возрасте до трех лет. Директор медцентра университета Хадасса Янив Шерер сказал Maariv, что причинами массового недомогания у детей могли быть в том числе пищевое отравление, обезвоживание или перегрев.

Минобразования Израиля сообщало, что ясли работали без лицензии и ведомство об их работе ничего не знало. Сообщалось, что в таких яслях могут находиться не более 20 детей. Под стражей остаются владелец заведения и одна из нянек.

