Бессент назвал подготовку Европой ответа на пошлины США неразумным решением

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Экономические и торговые меры против США в ответ на американские пошлины на товары из европейских стран, поддерживающих Гренландию, были бы неразумным решением, заявил в понедельник министр финансов США Скотт Бессент.

"Это было бы очень неразумно", - заявил он журналистам в Давосе, комментируя возможный европейский ответ на американские пошлины.

В миреНесколько стран НАТО выпустили заявление в поддержку Гренландии на фоне угроз ТрампаЧитать подробнее

Бессент подчеркнул, что мировые лидеры должны серьезно относиться к словам президента США Дональда Трампа о Гренландии.

"Президент видит в Гренландии стратегический актив для США. Мы не собираемся передать безопасность в нашем полушарии кому-то еще", - отметил министр.

В воскресенье вечером Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что страны ЕС рассматривают введение пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ряд ограничений для американских компаний из-за угроз Трампа ввести пошлины в отношении стран, поддерживающих Гренландию.

Ранее президент США написал в соцсети Truth Social, что с февраля введет пошлины в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, так как недоволен тем, что эти страны стали перебрасывать силы в Гренландию.


