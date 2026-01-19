Жители Гренландии скупают снаряжение и продукты на фоне американской угрозы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Жители столицы Гренландии Нуук закупают снаряжение для выживания и сухие пайки, опасаясь возможных военных действий США, сообщает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на владельцев магазинов.

Как отмечали собеседники телеканала, в последнее время значительно выросли продажи снаряжения для выживания.

По их словам, местные жители закупаются походными печами, сушеными и сублимированными продуктами.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии к США, так как считает это важным для нацбезопасности. При этом власти контролирующей Гренландию Дании заявляют, что не намерены уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.