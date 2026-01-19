Поиск

Жители Гренландии скупают снаряжение и продукты на фоне американской угрозы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Жители столицы Гренландии Нуук закупают снаряжение для выживания и сухие пайки, опасаясь возможных военных действий США, сообщает в понедельник телеканал CNN со ссылкой на владельцев магазинов.

В миреТрамп объяснил свою позицию по Гренландии тем, что ему не дали Нобелевскую премиюЧитать подробнее

Как отмечали собеседники телеканала, в последнее время значительно выросли продажи снаряжения для выживания.

По их словам, местные жители закупаются походными печами, сушеными и сублимированными продуктами.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии к США, так как считает это важным для нацбезопасности. При этом власти контролирующей Гренландию Дании заявляют, что не намерены уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.

Гренландия Нуук США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент Болгарии решил уйти в отставку

Жители Гренландии скупают снаряжение и продукты на фоне американской угрозы

Умер модельер Валентино Гаравани

 Умер модельер Валентино Гаравани

Трамп посоветовал Европе сосредоточиться на украинском конфликте, а не на Гренландии

MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% сербской NIS

 MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% сербской NIS

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Миллиардеры мира увеличили свое состояние в 2025 году на 16%

Зарегистрирован самый сильный солнечно-протонный шторм за последнее десятилетие

Дмитриев обсудит с Уиткоффом и Кушнером 20 января в Давосе план США по Украине

 Дмитриев обсудит с Уиткоффом и Кушнером 20 января в Давосе план США по Украине

НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва

 НПЗ NIS в Панчево 27 января поставит потребителям первую партию топлива после перерыва
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8181 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2505 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });