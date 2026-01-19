Поиск

ЕС предпочитает диалог и сдержанность в ситуации вокруг Гренландии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ЕС в контексте ситуации вокруг Гренландии стремится избежать эскалации и предпочитает тактику сдержанности в расчете на конструктивный диалог с США, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Олоф Жилл.

"Европейские руководители обсуждают это и консультируются. И дискуссии с Соединенными Штатами также продолжаются на всех уровнях. Наш приоритет - это диалог, а не эскалация. Иногда именно сдержанность является лучшей формой ответственной лидирующей роли. Так хотят действовать председатель Европейской комиссии (Урсула фон дер Ляйен) и европейские руководители", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, такая политика "ответственной сдержанности" позволяет Евросоюзу пользоваться экономическим потенциалом партнеров в мире.

Отвечая на вопросы, Жилл объяснил, что приостановленные в августе прошлого года планировавшиеся в ЕС таможенные контрмеры в отношении США по товарам на сумму в 93 млрд евро не снимались с повестки дня. Они включают большой список промышленных и сельскохозяйственных товаров. Приостановка, напомнил Жилл, действует до 6 февраля, что означает возможность их применения с 7 февраля, если за это время не будет достигнуто взаимопонимание с американской стороной. Решения на этот счет пока нет, государства-члены консультируются.

"Вчера собирались постпреды стран ЕС. Идет также обмен мнениями на высшем уровне, чтобы попытаться понять все обстоятельства и прийти к скоординированной европейской реакции. В этом ключ усилий", - продолжил представитель ЕК.

В ответ на вопрос, чего ожидает Европейская комиссия от назначенного на 22 января внеочередного саммита ЕС по ситуации вокруг Гренландии, Жилл сказал, что ЕК желает "максимального единства и солидарности в Европейском союзе, чтобы сформировать как можно более сильную позицию и прийти к ожидаемому результату".

На вопрос, могут ли в ближайшие дни состояться какие-либо переговоры между фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, пресс-секретарь ответил, что подобное не планировалось, но оба будут на экономическом форуме в Давосе, поэтому нельзя исключать, что они побеседуют, однако на данный момент такой информации нет.

В субботу Трамп написал в соцсети Truth Social, что в связи с ситуацией с Гренландией введет с 1 февраля в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии пошлину в 10% на все отправляемые в США товары.

