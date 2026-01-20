Макрон призвал страны Европы выстраивать экономический суверенитет

Президент также отметил переход к усилению автократии в мире

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на форуме в Давосе, что странам Европы надо теснее сотрудничать, чтобы выстраивать экономический суверенитет на фоне все более нестабильной ситуации в мире и ослабления системы мультилатерализма.

Он отметил необходимость "более тесного сотрудничества, выстраивания новых подходов и, очевидно, выстраивания большего экономического суверенитета и стратегической экономики, особенно это касается европейцев".

По словам Макрона, в мире происходит "переход к автократии, направленной против демократии, стало больше насилия, более 60 войн в 2024 году, что стало абсолютным рекордом".

В этом контексте президент Франции также указал, что "мультилатерализм ослаблен державами, которые препятствуют ему", а международные "правила подрываются". Он отметил, что США "требуют максимальных уступок и в открытую нацелены на ослабление и подчинение Европы", а Китай демонстрирует "массовый избыток производственных мощностей" и "переполняет" некоторые сферы экономики.

"Европейцы - единственные, кто не защищает свои компании и свои рынки", - сказал Макрон.

Говоря о ситуации в мире, французский лидер добавил, что "международное право попирают, а единственный закон, который, как кажется, имеет значение, это закон сильнейшего, а империалистические амбиции вновь появляются".

"Франция и Европа должны защищать эффективный мультилатерализм", - подчеркнул он.