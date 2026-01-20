Стармер пытается убедить Трампа отказаться от захвата Гренландии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер Фото: WPA Pool/Getty Images

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрабатывает с союзниками по НАТО соглашение о безопасности в Арктике с целью убедить президента США Дональда Трампа, что Европа может защитить Гренландию без помощи Вашингтона, сообщает I Paper.

Согласно источникам газеты, предложения членов НАТО предусматривают повышение безопасности Гренландии путем направления туда большего числа военных. Такие действия призваны ослабить опасения Трампа, что Гренландия может попасть под влияние Китая или России, если США не будет предоставлен контроль над территорией.

Кроме того, как сообщает издание, Стармер и высокопоставленные члены кабинета министров ведут дипломатическую кампанию с ключевыми фигурами США, пытаясь заставить Трампа отказаться от угрозы торговой войны с восемью европейскими странами, если ему не передадут Гренландию.

Тем временем газета отмечает, что угрозы Трампа относительно Гренландии уже привели к расколу внутри НАТО, и некоторые союзники по альянсу перестали делиться с США разведданными.

Один из источников I Paper заявил, что сотрудники разведывательных ведомств европейских стран больше "не говорят открыто" на фоне растущих опасений, что информация дойдет до Трампа и может быть использована в попытке захватить Гренландию силой.

По словам одного из собеседников, амбиции Трампа приобрести Гренландию "разрушают доверие и разрывают давние соглашения".

Источник в британской разведке назвал ухудшение отношений между Белым домом и его союзниками "беспрецедентным" и предупредил, что "отдельные политические потрясения", вызванные действиями президента США, повлияют на отношения разведок.

В свою очередь собеседник портала в американской разведке заявил, что действия Трампа были "шагами, разрушающими альянс, которые могут полностью изменить мировой порядок на десятилетия вперед".

Источники по обе стороны Атлантики предупреждают, что отношения США и Великобритании в области безопасности находятся на самом низком уровне с 1950-х годов.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии к США, так как считает это важным для нацбезопасности. При этом власти контролирующей Гренландию Дании заявляют, что не намерены уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.

В минувшую субботу Трамп написал в соцсети Truth Social, что в связи с ситуацией с Гренландией введет с 1 февраля в отношении Дании, Норвегии, Швеции, Франции, ФРГ, Великобритании, Нидерландов и Финляндии пошлину в 10% на все отправляемые в США товары.



